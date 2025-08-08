Paikallisuutiset

Iida Lanko aloitti darts-harrastuksen 2020. Hänen tähtäimensä on WDF:n MM-turnauksessa, joka järjestetään syyskuussa Etelä-Koreassa. Kuva: Inka Hurskainen

Iida Lanko tarttui tikkoihin 13-vuotiaana ja on nyt yksi Suomen lupaavimmista dartsissa – lajissa pahin vastus on oma mieli: ”Kyllähän se vaatii pääkopalta paljon”

Kajaani Darts Clubin nuori heittäjä hurahti lajiin viisi vuotta sitten ja on nyt Suomen lupaavimpia dartsin pelaajia.

Kainuun Sanomat

Kun koronapandemia iski vuonna 2020, meni moni harrastusmahdollisuus kiinni.

Niin kävi myös nykyään 18-vuotiaalle Iida Lankolle. Aiemmin harrastama tanssi jäi koronan takia sivuun ja tilalle jääneeseen tyhjään aikaan piti keksiä uutta tekemistä.

Sellainen löytyi kotoa. Hänen isänsä Antti Leinonen on p

