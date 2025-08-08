Paikallisuutiset
Iida Lanko tarttui tikkoihin 13-vuotiaana ja on nyt yksi Suomen lupaavimmista dartsissa – lajissa pahin vastus on oma mieli: ”Kyllähän se vaatii pääkopalta paljon”
Kajaani Darts Clubin nuori heittäjä hurahti lajiin viisi vuotta sitten ja on nyt Suomen lupaavimpia dartsin pelaajia.
Kun koronapandemia iski vuonna 2020, meni moni harrastusmahdollisuus kiinni.
Niin kävi myös nykyään 18-vuotiaalle Iida Lankolle. Aiemmin harrastama tanssi jäi koronan takia sivuun ja tilalle jääneeseen tyhjään aikaan piti keksiä uutta tekemistä.
Sellainen löytyi kotoa. Hänen isänsä Antti Leinonen on p