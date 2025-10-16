Paikallisuutiset
Ilmaiskonsertin laulut soivat rauhalle ja rakkaudelle – ”Rakkaus on ainoa luonnonvara, joka lisääntyy, kun sitä tuhlataan”
Rauhaa ja rakkautta -konsertin ajaksi järjestetään lastenhoito 2–8-vuotiaille lapsille MLL:n Kainuun piirin kautta. Musiikista vastaavat Kainuun ammattiopiston konservatorion nuoret muusikot.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Linnan yhdistys järjestää Kajaanissa Rauhaa ja rakkautta -ilmaiskonsertin. Konsertissa esitettävät laulut soivat rauhalle ja rakkaudelle, kertoo MLL:n Linnan yhdistyksen puheenjohtaja Tuula Honkanen.
Konsertissa pääsee kuulemaan uusia ja vanhoja rakkauslauluja. Musiik