Kulttuuri

Arja Koriseva on tunnettu valloittavasta lavaesiintymisestään. Kuva: Inka Hurskainen

Iskelmätaivaan kiintotähti ja viihteen monitaituri Arja Koriseva juhlii 35-vuotista taivaltaan – katso videoterveiset ja paras muisto Kainuusta

Arja Korisevan tärkein päämäärä lavalla ollessa on jakaa hyvää oloa ja saada ihmiset viihtymään. Vuosien varrella hän on tehnyt valtavasti töitä, ja valloittanut suomalaisten sydämet. 35 vuoden aikana moni asia on muuttunut, mutta rakkaus esiintymiseen on säilynyt.

Marjut Lauronen Kainuun Sanomat

Tangokuningattareksi kruunaaminen vuonna 1989 potkaisi Arja Korisevan uran liikkeelle vauhdilla. Tuolloin 24-vuotiaalla Korisevalla oli jo paljon kokemusta esiintymisestä, ja iloinen ja itsevarma nuori tähti nousikin välittömästi koko maan suosikiksi.

– Minut otettiin avosylin vastaan joka taholta, j