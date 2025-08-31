Kotimaa
Iso Vitonen todistaa, että pikku-Smart on muisto vain – kompaktista kaupunkiautosta kasvoi täysverinen katumaasturi
”Jos ja kun Kiinasta tulee tämän kaltaisia sähköautomalleja kiihtyvään tahtiin, Euroopan oma autoteollisuus on todella pahassa kiipelissä”, kirjoittaa auto- ja liikennetoimittaja Kari Pitkänen.
Vuosikausia uinunut Smart-automallisto heräsi henkiin viime vuonna, kun Suomeen saatiin kerralla uudet #1- että #3-sähköautot.
Jo ne olivat selvästi isokokoisempia kuin alkuperäinen Smart Fortwo, mutta alkukesästä otettiin vielä yksi loikka ylöspäin uudella #5-mallilla. Se karistaa loputkin muistot e