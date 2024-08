Paikallisuutiset

Havainnekuvassa on hahmoteltu, miltä Itärinteen alue voisi näyttää. Kuva oli osana Sotkamon kunnan Masterplania. Kuva: Sotkamon kunnan Masterplan 2030

Vuokatin Itärinteiden kilpailutuksen voitti Eezy Flow – alueella on rakennusoikeutta saman verran kuin Katinkullassa

Matkailukeskuksen kehittämisessä keskitytään nyt erityisesti Itärinteiden alueelle. Alueelle on juuri valmistumassa uusi tie ja muu perusinfrastruktuuri.

Hanna Turunen Kainuun Sanomat

Sotkamon kunta ja Vuokatin Matkailukeskus Oy tiedottavat, että Vuokatin matkailukeskuksen kehittämisessä keskitytään nyt erityisesti Itärinteiden alueelle. Alueelle on juuri valmistumassa uusi tie ja muu perusinfrastruktuuri. Rakennusoikeutta alueella on 70 000 kerrosneliömetriä. Määrä on verrattavi