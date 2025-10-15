Kotimaa

Jaana Heikkilä pöyristyi, kun kuva omasta kotipihastaan ilmestyi Googlen palveluun – "Röyhkeyden huippu"

Yksityisten pihojen lisäksi Googlen auton voi tavata metsätieltä tai vaikka liikennepuistosta. Kuvien poistaminen vie aikaa.

Tämä ei ole kenenkään piha, vaan Häkkilän kotiseutumuseo Toholammilla, mutta siitä näkee, kuinka pitkälle pihatietä ja lähelle asutettujakin taloja Googlen auto ajaa. Kuvakaappaus Toholammilta. Kuva: Ruutukaappaus

Jani Kauta Kainuun Sanomat

– Tämä oli kyllä röyhkeyden huippu, manaa haapavetinen Jaana Heikkilä. Heikkilä liittyy osaksi varsin mittavaa joukkoa ihmisiä, keiden piha – siis yksityinen alue – on ilman omistajan lupaa kuvattu viimeistä mutkaan myöten, ja kuvat on julkaistu nettiin kaiken kansan katseltaviksi.

