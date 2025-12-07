Kotimaa

Jäitkö ilman omaa parkkipaikkaa? Näin saat auton käyntiin pakkasessa kadunvarressa

Monessa kaupungissa lasketaan parkkipaikkojen minimimäärää kaavoituksessa. Tämä on johtanut autojen säilyttämiseen kadunvarsilla talvipakkasessa. Lue asiantuntijan neuvot talvikeleille.

Kaupunkikeskustojen tuntumassa ei riitä autopaikkoja kaikille asukkaille taloyhtiöiden pihoilla. Uusiin taloyhtiöihin niitä tehdään entistä vähemmän. Kuva: Teppo Kuittinen
Teppo Kuittinen
Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Monessa Suomen kaupungissa on kevennetty kaavoituksessa vaadittavaa parkkipaikkojen minimimäärää, kun rakennetaan uusia asuintaloja.

Helsingissä on menty niin pitkälle, että rakennusyhtiöiden ei tietyillä alueilla ole pakko rakentaa yhtään parkkipaikkaa uusien talojen asukkaille.

Tavoitteena on vähent

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä