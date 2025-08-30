Paikallisuutiset
Jimi Heikkinen hankki ensimmäisen sijoitusasuntonsa jo opiskeluaikana – nyt kiikarissa on kolmas kaupunki
Yrittäjä ja entinen sotkamolainen huippupesäpalloilija Jimi Heikkinen rakentaa eläketurvaa asuntosijoittamisella. Puntti ei tutissut, vaikka korot karkasivat 2020-luvulla nousuun.
Ensimmäisen asuntonsa Jimi Heikkinen hankki opiskellessaan Kajaanin ammattikorkeakoulussa.
Oma yksiö olisi kiva, hän ajatteli.
Ei tarvitsisi maksaa vuokraa, vaan voisi säästää itselleen.
2000-luvun alussa yksiöt maksoivat Kajaanissa noin 40 000 euroa. Heikkinen tarjosi tavoittelemastaan 1 500 euroa ene