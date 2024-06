Paikallisuutiset

Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on 9. kesäkuuta. Kuva: Juha Neuvonen

Jo viideosa puolankalaisista on käynyt äänestämässä

Heikointa äänestysaktiivisuus on Kainuussa ollut hyrynsalmella.

Miika Manninen Kainuun Sanomat

Europarlamenttivaalien kuudennen ennakkoäänestypäivän jälkeen 20,8 prosenttia puolankalaisista äänioikeutetuista on käynyt äänestämässä. Toiseksi vilkkainta äänestäminen on ollut Suomussalmella, jossa 17,5 prosenttia on jo käyttänyt ääntään.

Äänestysprosentit lopuissa Kainuun kunnissa: Hyrynsalmi 12,