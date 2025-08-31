Paikallisuutiset

Kuljettaja Veikko Hakala (vasemmalla), kuljettaja Rolle Ikäheimonen ja joukkueenjohtaja Tero Luuri edustivat Koskenkorvan seudun urheiluautoilijoita eli KOSSUa. Tiimi oli kuuden parhaan joukossa SM-kisoissa. Kuva: Inka Hurskainen

Jokkis sai adrenaliinin nousemaan – tunnelma Puolangan SM-kisoissa oli sähäkkä ja yhteisöllinen

Katso kuvat ja video Puolangan Roninkankaan radalta. KOSSUn joukkue Pohjanmaalta vahvistaa, että jokkis on ”joukkuetyötä vimosen päälle”. Sitten toimittajalle selvisi, mikä on perämurikka.

Jokkis on parasta paikan päällä!

Näin mainostettiin Puolangalla viikonloppuna järjestettyä jokkiksen Suomen mestaruus -kilpailua. Kun paikan päällä on ensimmäistä kertaa koskaan, sloganin voi todellakin allekirjoittaa.

Jokkis eli jokamiehenluokka on harrastajamääriltään suurin autourheilulaji Suomessa

