Paikallisuutiset

Vienan reitti- yhdistyksen järjestämän Silmukkapolku-neulekilpailun voittajaksi valittiin vääksyläisen Sirkka Keräsen työ joogasukat. Keränen on lähtöisin Ristijärveltä. Kuva: Vienan reitti ry

Joogasukissa on polku Vienan reitin maisemissa

Sirkka Keränen suunnitteli Vienan reitti ry:n järjestämän Silmukkapolku-neulekilpailun voittajatyön. ”Polku on vaatimaton, hiukan kätkeytyväkin, mutta sitä on kuitenkin helppo seurata. Se on minun neulepolkuni.”

Sirkku Rautio Kainuun Sanomat

Vienan reitti- yhdistyksen järjestämän Silmukkapolku-neulekilpailun voittaja on ratkennut. Neulekilpailussa tuli suunnitella ja toteuttaa neulottu tai virkattu asuste, joka liittyy jotenkin Vienan reittiin. Kisaan saatiin erilaisia neuletöitä, kuten sukkia ja lapasia.

Voittajaksi valittiin Sirkka Ker