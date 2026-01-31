Urheilu
Juha Miedon sadasosatappio 46 vuotta sitten on kajaanilaisen Ari Kajanuksen ensimmäinen olympiamuisto – odotukset tuleviin kisoihin matalalla
Kajaanilainen Ari Kajanus on vannoutunut olympialaisten seuraaja. Hän on realistinen Suomen mitalimahdollisuuksien suhteen. Pekingin talviolympialaisten kaltaista menestystä tuskin on luvassa. Milano-Cortinan olympialaiset alkavat helmikuun 6. päivä.
Sieltä Juha tulee. Hän vetää rivakasti. Hän tietää tarkalleen tilanteen. Hänen edellään menee miehiä, jotka antavat meidän pitkänhuiskealle jättiläiselle tilaa. Ja Juha tulee sieltä ja hän tekee kyllä kärkiajan.
Nyt taistellaan kultamitaleista. Juha tietää tilanteen, hän vetää rivakasti. Ja noin viim