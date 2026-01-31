Urheilu

Kajaanilainen Ari Kajanus on innokas penkkiurheilija. Kajanus odottaa jo tulevia Milano-Cortinan talviolympialaisia. Kuvassa olympiataskuliina Helsinkiin vuodelle 1940 suunnitelluista olympiakisoista. Kisat kuitenkin peruuntuivat toisen maailmansodan takia. Olympiakisat saatiin viimein Suomeen vuonna 1952. Kuva: Miika Manninen

Juha Miedon sadasosatappio 46 vuotta sitten on kajaanilaisen Ari Kajanuksen ensimmäinen olympiamuisto – odotukset tuleviin kisoihin matalalla

Kajaanilainen Ari Kajanus on vannoutunut olympialaisten seuraaja. Hän on realistinen Suomen mitalimahdollisuuksien suhteen. Pekingin talviolympialaisten kaltaista menestystä tuskin on luvassa. Milano-Cortinan olympialaiset alkavat helmikuun 6. päivä.

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Sieltä Juha tulee. Hän vetää rivakasti. Hän tietää tarkalleen tilanteen. Hänen edellään menee miehiä, jotka antavat meidän pitkänhuiskealle jättiläiselle tilaa. Ja Juha tulee sieltä ja hän tekee kyllä kärkiajan.

Nyt taistellaan kultamitaleista. Juha tietää tilanteen, hän vetää rivakasti. Ja noin viim