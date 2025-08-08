Urheilu
Jymy mureni neljän juoksun johdosta, mutta pistekin tuntui pelastukselta kakkossijan kannalta
Viime kaudella Jymy voitti Vedon kolmesti, tämän kesän kohtaamiset ovat päättyneet vimpeliläisten voittoihin.
Kolme tuntia pelataan ja Jymy voittaa. Aivan entiseen tapaan ei mennyt enää perjantaina Saarikentällä, kun Vimpelin Veto otti kaksi Superpesiksen pistettä Sotkamon Jymyn kustannuksella voitollaan 2–1 (6–4, 3–5, 2–1). No, kesti se pelikin kymmenen minuuttia kolmen tunnin päälle.
Numeroistakin voi päät