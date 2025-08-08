Urheilu

Jymy mureni neljän juoksun johdosta, mutta pistekin tuntui pelastukselta kakkossijan kannalta

Viime kaudella Jymy voitti Vedon kolmesti, tämän kesän kohtaamiset ovat päättyneet vimpeliläisten voittoihin.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kolme tuntia pelataan ja Jymy voittaa. Aivan entiseen tapaan ei mennyt enää perjantaina Saarikentällä, kun Vimpelin Veto otti kaksi Superpesiksen pistettä Sotkamon Jymyn kustannuksella voitollaan 2–1 (6–4, 3–5, 2–1). No, kesti se pelikin kymmenen minuuttia kolmen tunnin päälle.

Kymmenen vuotta Saarikentällä kotiotteluita pelannut Sami Haapakoski sai tuulettaa perjantaina Jymyn paidassa vain yhtä pistettä. Taustalla Miika Keski-Petäjä (vas.) ja Aleksanteri Huotari.

Numeroistakin voi päät

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä