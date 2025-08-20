Urheilu

Jymylle vettä niskaan vain taivaalta - ”Kopissa ärähdin, että avausjakso vaikutti runkosarjan virkamiespelaamiselta”

Roope Korhonen vastasi taas sotkamolaisten otteiden rentouttamisesta pudotuspelien avauksessa.

Kainuun Sanomat

Puolitoista tuntia jännitettiin molemmin puolin, kunnes Jymyn jokeri Roope Korhonen kotiutti kahdesti samalla lyöntivuorolla saaden Jymyn pelin rullaamaan ja KiPan sakkaamaan. Kuinkahan monta kertaa tämä onkaan nähty?

Jymyn jokerikotiuttaja Roope Korhonen oli jälleen mies paikallaan pudotuspelien avauksessa. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Tällä kaavalla siis alkoi Sotkamon Jymyn ja Kiteen Pallon taistelu keskiviikkona Hi

