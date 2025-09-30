Urheilu

Jymyn ensi kesän rosteri valmis – ”Me tullaan varmasti jo talvikaudesta alkaen näkemään nälkäisempi ja päättäväisempi Jymy”

Kapteeni Kalle Kuosmanen teki jatkosopimuksen. Omia kasvatteja nousi sopimuspelaajiksi. Myös yhteistyö Simon Kirin kanssa syvenee. Kirin pelaajat leireilevät talvella Jymyn kanssa Vuokatissa.

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Superpesiksen hopeajoukkue Sotkamon Jymy vahvistaa tulevaisuuttaan myös sotkamolaisin voimin, seura kertoo.

Jymy on solminut kaksivuotisen jatkosopimuksen kapteeni Kalle Kuosmasen kanssa sekä sopimukset omien kasvattiensa Atte Pelkosen, Vincent Kontturin ja veljesten Reino ja Eero Heikkisen kanssa. A