Kolumnit

Ka niin!: Juokse villi lapsi

Pia Valtanen-Amies Kuva: -

Pia Valtanen-Amies Koti-Kajaani

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tämän lehden kirjoituksissani vauvasta asti vilahdellut esikoiseni tulee täysi-ikäiseksi. Nuorelle itselleen täysi-ikäisyydessä on vahva eteenpäin menemisen henki – miten moni asia aukeaa, kun kouluvuodet on käyty ja ihmiselle siirtyy laillinen päätösvalta omista asioistaan. Hän on kuin nuoli, joka