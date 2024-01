Urheilu

"Kaikista kovin kuntoliike on avata ulko-ovi” ‒ TFW-menetelmän isä Martin Rooney vieraili Kajaanissa

Training For Warriors -harjoittelumenetelmä syntyi alun perin vapaaottelijoita varten. Sitten siitä innostuivat muun muassa perheenäidit ja -isät.

Miika Manninen Kainuun Sanomat

Kaikki alkoi vapaaottelijoiden harjoittelun kehittämisestä 26 vuotta sitten.

Sittemmin yhdysvaltalainen Martin Rooney on kiertänyt puhumassa kehittämästään Training For Warriors -menetelmästä kaikkiaan 39 maassa jo noin 20 vuoden ajan. Matkoillaan hän on luennoinnin lisäksi kouluttanut harjoittelijoi