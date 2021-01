Kaikki eivät kaipaa ja halua seksiä

Elämää ilman seksiä

★★★ Seksiä pursuaa elokuvissa, musiikissa ja kaupungilla. Silti osa ihmisistä on aseksuaaleja eli ei tunne seksuaalista vetovoimaa toisia ihmisiä kohtaan. Tanskalainen toimittaja–seksologi Sara Skaarup yrittää ymmärtää miksi. Tanskalaisistakin prosentti on aseksuaaleja.

Kahden lapsen äiti Marianne Bolding oli naimisissa ja harrasti seksiä, mutta tavan vuoksi. Hän kaipaa uutta parisuhdetta ilman seksiä. Pastori Christina Ebbesen ei kaipaa parisuhdetta eikä perhettä. Skaarup tapaa myös pariskunnan, jossa nainen on aseksuaali, mies ei.

Ohjelman ansio on siinä, että Skaarup saa ihmiset kertomaan avoimesti intiimistä asiasta. Äänessä on Tanskan aseksuaalisten puheenjohtaja. Aseksuaalit haluavat tulla vähemmistönä tunnetuksi seksualisoituneessa yhteiskunnassa. Ohjelma lisää tietoisuutta ja ymmärrystä ihmisten moninaisuudesta. Seksologi Skaarupkin huomaa, että hänellä on ollut ennakkokäsityksiä. Ilman seksiäkin voi olla onnellisia parisuhteita.