Kotimaa
Kaikki paukut pelissä – Mitsubishin on onnistuttava tuoreimman Outlanderinsa kanssa, tai hukka perii pikkumerkin
Auto ja liikenne -toimitus kokeili, miten kohtuullisiin kulutuslukemiin kuljettaja voi yltää plug-in- ja täyshybridimaastureilla.
Joskus koeajossa oleva auto herättää huomaamaan saman merkkiset ja malliset autot ympäröivässä liikennevirrassa. Mitsubishi Outlanderin kanssa kävi juuri näin.
Outlander on Suomessa todella yleinen iso SUV-mallinen henkilöauto. Niitä tuntuu tulevan vastaan melkein joka kulmassa. Eikä se ole mikään ih