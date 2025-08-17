Kotimaa

Kaikki paukut pelissä – Mitsubishin on onnistuttava tuoreimman Outlanderinsa kanssa, tai hukka perii pikkumerkin

Auto ja liikenne -toimitus kokeili, miten kohtuullisiin kulutuslukemiin kuljettaja voi yltää plug-in- ja täyshybridimaastureilla.

Mitsubishi Outlanderin vankka olemus on säilyttänyt tunnistettavat muotonsa kaikkien malliuudistusten läpi. Korkeaa keulaa korostaa Dynamic Shield -nimen saanut etumaski.

Kari Pitkänen Kainuun Sanomat

Joskus koeajossa oleva auto herättää huomaamaan saman merkkiset ja malliset autot ympäröivässä liikennevirrassa. Mitsubishi Outlanderin kanssa kävi juuri näin.

Outlander on Suomessa todella yleinen iso SUV-mallinen henkilöauto. Niitä tuntuu tulevan vastaan melkein joka kulmassa. Eikä se ole mikään ih