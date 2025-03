Paikallisuutiset

Eero Suutari (kok.) jättää aktiivisen politikoinnin 25 vuoden jälkeen. Kun kelit sallivat, Suutari lähtee moottoripyörällään ajamaan Nuasjärven ympäri. Syksyn suunnitelmissa on lähteä moottoripyöräilemään Alaskaan. Kuva: Miika Manninen

Kainuulaiset konkarit kertovat, miksi jättävät politiikan – "Tässä iässä ei halua olla tulppana"

Liuta pitkän linjan poliittisia kainuulaisia vaikuttajia jää pois kevään vaaleissa. Yksi on laittanut tappelijoita ruotuun ja toinen on kulkenut hattu kourassa Katinkullan takia. Paluutakin yrittäviä on: jotkut jo sivuun astuneista ovat saaneet uutta intoa, ja mielivät paluuta päättäjiksi.

Marjukka Väisänen Kainuun Sanomat

Sotkamolaisista politiikan konkareista jättäytyvät kevään vaaleissa pois kunnallisneuvokset Aimo Korhonen (kesk.) ja Osmo Polvinen (vas.).

Korhonen on vetäytynyt politiikasta aiemminkin, ja tehnyt useamman paluun.

Korhonen jäi pois vuoden 2012 kuntavaaleista, mutta sai kutsun takaisin Sotkamon kunnanh