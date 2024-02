Paikallisuutiset

Keskuskoulun oppilaat Seela Hiltunen, Otto Haverinen ja Onni Karjalainen arvostavat elämässä eniten perhettä ja ystäviä. Myös harrastukset ovat heille tärkeitä. Kuva: Elina Karjalainen

Kainuulaiset lapset unelmoivat kivasta ammatista ja vauraudesta – ”Haluan mennä erämaahan”

Kainuun Sanomien kyselyssä 10–16-vuotiaat lapset ja nuoret kertoivat unelmistaan. Kyselyyn vastasi yli 60 lasta ja nuorta.

Elina Karjalainen Kainuun Sanomat

”Unelmoin että olisin eläinlääkäri, mulla olisi puoliso ja lapsia sekä kaksi hevosta.”

Näin kuvasi unelmaansa 10–12-vuotias vastaaja Kainuun Sanomien kyselyssä.

Kainuun Sanomat kysyi lapsilta ja nuorilta, mistä he unelmoivat ja missä he haluaisivat olla kymmenen vuoden päästä. Kyselyyn vastasi 61 last