Kuvassa hermosolu, jossa keltaiset pisteet osoittavat DDHD2 -proteiinia. Kuva: Merja Joensuun kotialbumi

Kainuulaistutkijan vetämässä hankkeessa mullistava löytö: aivojen hermosolut voivat käyttää myös rasvaa energianlähteenä

Ristijärvellä syntyneen ja Australiaan asettuneen Merja Joensuun vetämän tutkimuksen avulla selvitetään perinnöllisen rappeumataudin taustatekijöitä.

Kainuulaislähtöisen Merja Joensuun vetämässä, australialaisen Queenslandin yliopiston sekä Helsingin yliopiston yhteisessä tutkimushankkeessa tehtiin todella käänteentekevä läpimurto.

Tutkijat selvittivät, miten aivojen hermosolut voivat polttaa myös rasvaa energian lähteenään. Joensuu kertoo, että v

