Paikallisuutiset

Kuva: Arkisto

Kainuun datakeskusekosysteemi kansallisen kasvuohjelman pilotiksi

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt datatalouden kasvuohjelman, johon Kainuun datakeskusekosysteemi on valittu ensimmäisessä vaiheessa ohjelman pilotiksi. Kasvuohjelman tavoitteena on vahvistaa yritysten valmiuksia hyödyntää dataa liiketoiminnan sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen,