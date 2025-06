Tapahtumajutut

Teatteri Havukan kesän näytelmän harjoitukset sujuvat niin mallikkaasti, että näyttelijät ovat itsekin ihmeissään, kerrotaan Teatteri Havukan Facebook-sivuilla. Kuva: Teatteri Havukka

Sotkamon teatterikesä alkaa kahdella esityksellä

Teatteri Havukka on valittu osaksi Oulu 2026 -kulttuuripääkaupunkivuoden virallista ohjelmaa.

Hanna Turunen Kainuun Sanomat

Sotkamossa on tänä kesänä kaksi kesäteatteria, mikä on harvinaista. Molempien esitysten ensi-illat ovat osa Sotkamon kunnan Huumorifestivaalia 26.–29.6.2025.

Teatteri Havukan tämän kesän näytelmä on Uivelo, jonka ensi-ilta on 29. kesäkuuta. Uivelo on Havukan kantaesitys eli omaa tuotantoa. Uivelo on