Urheilu

Kainuun ensimmäinen liikkumisohjelma on julkaistu – tavoitteena liikkumislupaus jokaiselta kunnalta

Liikkumisohjelmalla aiotaan lisätä liikettä sekä Kainuun tunnettuutta liikunta- ja urheilumaakuntana tulevaisuudessa. Kuva on arkistokuva vuodelta 2019.

Kainuun Liikkumislupaus 2030 -nimeä kantavan liikkumisohjelman tarkoituksena on lisätä liikettä sekä Kainuun tunnettuutta liikunta- ja urheilumaakuntana tulevaisuudessa.

Kainuun ensimmäinen maakunnallinen liikkumisohjelma on valmistunut, kertoo Kainuun Liikunta ry. Ohjelman tavoitteena on, että vuonna 2030 Kainuu tunnistetaan erityisesti liikkuvana ja hyvinvoivana maakuntana, jossa on ilo olla ja vierailla.

Liikkumisohjelma kantaa nimeä Kainuun Liikkumislupaus 2030.

