Paikallisuutiset

Aluehallitus velvoitti hyvinvointialueen toimialueet yhä jatkamaan menokasvun hillitsemistä, vaikka hyvinvointialueen talous kuluvan vuoden osalta on osavuosikatsauksen perusteella edelleen ylijäämäinen. Kuva: Jussi Pohjavirta / Arkisto

Kainuun hyvinvointialue vakinaistaa noin 70 määräaikaista – osaajat halutaan pitää maakunnassa

Vakinaistettavia tehtäviä on ympäri Kainuuta ja eri ammattinimikkeillä. Aluehallitus hyväksyi maanantaina Kajaanin Heinisuolle rakennettavan lastenkodin ja vammaisten lasten asuinyksikön rakennushankkeen urakointitarjoukset.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuun hyvinvointialue vakinaistaa noin 70 määräaikaisen työntekijän työsuhteet.

Asiasta kertoi maanantaina aluehallitus. Se pitää vakinaistamispäätöstä merkittävänä.

Henkilöstöjohtaja Tiina Veijolan mukaan vakinaistettavia tehtäviä on ympäri Kainuuta ja eri ammattinimikkeillä.

– Työsuhteet vakinaiste

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä