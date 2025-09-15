Paikallisuutiset
Kainuun hyvinvointialue vakinaistaa noin 70 määräaikaista – osaajat halutaan pitää maakunnassa
Vakinaistettavia tehtäviä on ympäri Kainuuta ja eri ammattinimikkeillä. Aluehallitus hyväksyi maanantaina Kajaanin Heinisuolle rakennettavan lastenkodin ja vammaisten lasten asuinyksikön rakennushankkeen urakointitarjoukset.
Kainuun hyvinvointialue vakinaistaa noin 70 määräaikaisen työntekijän työsuhteet.
Asiasta kertoi maanantaina aluehallitus. Se pitää vakinaistamispäätöstä merkittävänä.
Henkilöstöjohtaja Tiina Veijolan mukaan vakinaistettavia tehtäviä on ympäri Kainuuta ja eri ammattinimikkeillä.
– Työsuhteet vakinaiste