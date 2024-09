Paikallisuutiset

Kainuun hyvinvointialuejohtajaksi 19 hakijaa ‒ kaksi nykyisistä toimialuejohtajista hakee

Marjatta Kurvinen Kainuun Sanomat

Vt. hyvinvointialuejohtaja Timo Halonen on yksi viran hakijoista. Kuva: Jussi Pohjavirta

Kainuun hyvinvointialuejohtajan viran hakuaika on päättynyt. Hakijoita on 19. Heistä kahden kotipaikka on Kainuussa.

Hakijoiden joukossa on kaksi Kainuun hyvinvointialueen nykyistä toimialuejohtajaa. Tehtävää hakevat vt. hyvinvointialuejohtajana toimiva Timo Halonen, jonka kotipaikka on Mikkeli, sekä