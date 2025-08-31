Paikallisuutiset
Kainuun keskussairaalan keittiöhanke etenemässä – hyvinvointialue lakkauttamassa lohkeamapalvelusetelin
Keittiön rakentamiseen on varattu rahaa kahdelle vuodelle 7,5 miljoonaa euroa.
Kainuun keskussairaalan uuden ravintokeskuksen eli keittiön rakentaminen on liikahtamassa eteenpäin.
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä (Kainuun sote) on päätöksenteossa vuosien 2016–2022 aikana käsitelty yksitoista kertaa uuden ravintokeskuksen rakentamista. Näiden vuosien aikana o