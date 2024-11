Kulttuuri

Kainuun kirjamessut: Omakustannekirjojen julkaisu on Irma Hannulalle harrastus, mutta Markku Seppänen on myynyt jo yli tuhat kirjaa

Marjatta Kurvinen Kainuun Sanomat

Siiri Heikkisellä on jo Markku Seppäsen Kainuun murteita käsittelevä kirja hyllyssään. Heikkinen ja Seppänen ovat melkein samalta kylältä Suomussalmen eteläosista kotoisin, joten yhteisiä tuttuja löytyy. Siiri Heikkinen muistelee aikanaan menettäneensä myymäläapulaisen työpaikan Kuluntalahden kaupassa, koska hän puhui niin leveällä Kainuun murteella. Kuva: Marjatta Kurvinen

Markku Seppänen on tyytyväinen: Hänen omakustannekirjansa Kainuun murteista on myynyt omakustanteeksi hyvin. Ensimmäinen tuhannen kappaleen painos on jo myyty, ja toisesta 500 kappaleen painoksesta on vielä parisataa jäljellä.

– Ei todellakaan valittamista, Seppänen sanoo.

Tuhat kappaletta on Suomen k