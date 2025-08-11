Paikallisuutiset
Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys ja Hope saivat suurimmat lahjoitukset – tässä ovat kaikki OP Kainuun lahjoitusrahaa saaneet
Määräaikaan mennessä saapui 125 hakemusta, joiden yhteenlaskettu euromääräinen arvo ylitti 480 000 euroa. ”Tämä kertoo alueen yhdistysten aktiivisuudesta ja tarpeesta lahjoituksiin.”
OP Kainuu jakoi 100 000 euroa lahjoituksia 93 yleishyödylliselle yhdistykselle.
Yksi suurimmista lahjoituksista, 5000 euroa, myönnettiin Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys ry:lle, joka käyttää lahjoituksensa Otanmäen lintuvesialtaan Isosirri-lintutornin kunnostukseen.
Otanmäen lintuvesiallas on yksi K