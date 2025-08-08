Paikallisuutiset

Kestävän kehityksen sertifikaatin myöntää opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Kuva: Jukka Keränen / Arkisto

Kainuun musiikkiopisto saa kestävän kehityksen OKKA-sertifikaatin

Kainuun musiikkiopisto saa kestävän kehityksen tunnustuksen yhtenä ensimmäisenä musiikkiopistona koko Suomessa. Työ kohti sertifikaatin hakemista alkoi noin kaksi vuotta sitten.

Kainuun Sanomat

Kainuun musiikkiopisto saa kestävän kehityksen sertifikaatin yhtenä ensimmäisenä musiikkioppilaitoksena koko Suomessa. Kainuun musiikkiopiston rehtori Eeva-Maria Nivalainen vastaanottaa tunnustuksen perjantaina Kajaanissa Kainuun musiikkiopistolla järjestettävässä juhlatilaisuudessa.

