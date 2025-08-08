Paikallisuutiset
Kainuun musiikkiopisto saa kestävän kehityksen OKKA-sertifikaatin
Kainuun musiikkiopisto saa kestävän kehityksen tunnustuksen yhtenä ensimmäisenä musiikkiopistona koko Suomessa. Työ kohti sertifikaatin hakemista alkoi noin kaksi vuotta sitten.
Kainuun musiikkiopisto saa kestävän kehityksen sertifikaatin yhtenä ensimmäisenä musiikkioppilaitoksena koko Suomessa. Kainuun musiikkiopiston rehtori Eeva-Maria Nivalainen vastaanottaa tunnustuksen perjantaina Kajaanissa Kainuun musiikkiopistolla järjestettävässä juhlatilaisuudessa.
