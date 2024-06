Paikallisuutiset

Tilanne itärajalla on tällä hetkellä kauttaaltaan rauhallinen. Kuvituskuva. Kuva: Juha Neuvonen

Kainuun raja epäilee suomalaisen henkilön järjestäneen Nigerian kansalaisen laittomasti maahan

Rajavartiolaitos on suorittanut esitutkinnan Kajaanissa majailleen Nigerian kansalaisen osalta, ja poliisi on jo toiminut asiassa. Suomalaisen henkilön osalta tutkinta on vielä kesken.

Miika Manninen Kainuun Sanomat

Kainuun rajavartiosto paljasti toukokuussa yhden epäillyn maahantulokiellon rikkomisen ja havaitsi yhden epäillyn laittoman maahantulon järjestämisen.

Kainuun rajavartioston tutkinnanjohtaja, kapteeni Juha Romppanen kertoo, että tapaukset liittyvät toisiinsa.

Tapauksessa Kainuun raja paljasti, että Ni