Urheilu

Kainuun Rastiviikko tarjoaa tänä kesänä fyysistä haastetta ja upeat maisemat

Sotkamon kisamaasto haastaa kokeneetkin kilpailijat.

Jussi Heikkinen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kainuun urheilukesän ehdoton kärkitapahtuma on jo vuodesta 1966 järjestetty Kainuun Rastiviikko. Rastiviikko on kansainvälinen suunnistusviikko, joka on yksi Suomen Suunnistusliiton vuoden päätapahtumista yhdessä Jukolan Viestin kanssa.

Rastiviikko järjestetään vuosittain ja tapahtuman järjestyspaikk