Urheilu
Kainuun ravipäivät vähenevät, mutta toiminnassa on uutta virtaa: ”Nyt ei lannistuta, vaan keksitään entistä enemmän uutta pöhinää”
Ravipäivien määrä tippuu Kajaanissa ensi vuonna kahdella. Vaikka päätös on pettymys, se ei kuitenkaan saa nuoria ravitoimijoita lamaantumaan.
Ensi vuonna Kajaanissa ravataan entistä harvemmin, kun Kajaanissa sijaitsevan Kainuun raviradan ravipäivät vähenevät kahdella päivällä. Kaudella 2026 raveja järjestetään Kuluntalahdessa vain neljä kertaa menneen kauden kuuden sijaan. Ravipäivien vähennyksestä päättää raviurheilun ja hevoskasvatuksen