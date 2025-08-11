Paikallisuutiset
Kainuun Sanomien luontoilta tulee taas – lähetä luontoaiheisia kysymyksiä asiantuntijoille
Askarruttaako jokin luontoon liittyvä seikka?
Kainuun Sanomien perinteinen luontoilta on visaisia kysymyksiä varten. Lukijoilla on mahdollisuus lähettää luontoaiheisia kysymyksiä luontoillan asiantuntijoille. Luontoilta järjestetään Linnanvirta puistojuhlassa perjantaina 29. elokuuta Eino Leino -patsaan kupeessa Kajaanin Rantapuistossa.
Luontoillan asiantuntijoina ovat biologi ja lintuasiantuntija Vesa Hyyryläinen, Kainuun ely-keskuksen ympäristöasiantuntija ja hyönteistutkija Reima Leinonen sekä Kainuun ely-keskuksen vesistöasiantuntija Kimmo Virtanen.
Kaikki luontokysymykset ovat tervetulleita. Tänä vuonna etenkin kaloja ja vesistöjä koskevat aiheet kiinnostavat.
Kysymykset voi kirjoittaa alla olevaan lomakkeeseen tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen ks.toimitus@kainuunsanomat.fi keskiviikkoon 27. elokuuta mennessä. Sähköpostiin voi lähettää myös kysymykseen liittyviä kuvia.
Kirjoita kysymyksesi tähän lomakkeeseen: