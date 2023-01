Kainuun taksien kilpailu supistui kahteen yritykseen

Taksialan kilpailu Kainuussa on hiljaista Kajaanin Tila-autot Oy:n hakeuduttua konkurssiin aiemmin joulukuussa. Nyt takseja välittää Korpitaxi ja Menevä Oy. Korpitaxilla on Kainuussa 150 autoa, Menevällä autoja on joitain kymmeniä.

Korpitaxilla riittää Kainuussa asiakkaita…