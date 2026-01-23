Paikallisuutiset

Kajaanin kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Jari Rajala näytti vireästi mallia, miten toimintaradan suoritus onnistuu. Kuva on viime keväältä Kajaanihallin alueelta. Kuva: Maria Hoppania / Arkisto

Kainuun vireä viranhaltija on Kajaanin liikuntapalveluista vastaava Jari Rajala – näillä sanoilla valintaa perustellaan

Palkinto julkistettiin perjantai-iltana Kainuun urheilugaalassa.

Kajaanin Nuorkauppakamari on valinnut vuoden 2025 Kainuun vireäksi viranhaltijaksi Kajaanin liikuntapalvelupäällikön Jari Rajalan.

Järjestyksessään 42. tunnustus jaettiin Kainuun urheilugaalassa perjantaina 23. tammikuuta.

