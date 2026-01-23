Paikallisuutiset
Kainuun vireä viranhaltija on Kajaanin liikuntapalveluista vastaava Jari Rajala – näillä sanoilla valintaa perustellaan
Palkinto julkistettiin perjantai-iltana Kainuun urheilugaalassa.
Kajaanin Nuorkauppakamari on valinnut vuoden 2025 Kainuun vireäksi viranhaltijaksi Kajaanin liikuntapalvelupäällikön Jari Rajalan.
Järjestyksessään 42. tunnustus jaettiin Kainuun urheilugaalassa perjantaina 23. tammikuuta.
– Loistavia ehdotuksia saatiin kattavasti eri puolilta Kainuuta, ja voittajan v