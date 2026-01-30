Paikallisuutiset

Kajaanin Lukon toimitusjohtaja Timo Peussa (oikealla) osallistui ensimmäistä kertaa Big Friday -tapahtumaan Toni Moilasen (vasemmalla), Jani Kemppaisen ja Tino Karjalaisen kanssa. Kuva: Tanja Nuotio

Kainuun yritykset käyttävät tekoälyä: sillä voi saada säästöä, puhelun yhteenvedon tai vaikka avaimen ohjeen

Kainuulaiset yrittäjät ovat lähteneet tekoälyn maailmaan mukaan. Tietoa haettiin perjantaina yrittäjien verkostoitumistapahtumasta.

Yrittäjä Markus Pyy säästi äskettäin noin 1500 euroa, kun hän teki digipuolen markkinointisuunnitelman tekoälyn kanssa.

Väisäsen Kiviveistämö Oy:n toimitusjohtaja lähti kokeilemaan ChatGPT:n ilmaisversiota ja kyselemään siltä yritykselle markkinointisuunnitelmaa. Pyyllä on hautakiviliike Kajaanissa.

