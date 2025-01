Paikallisuutiset

31-vuotias lääkäri Joel Laitala on yksi niistä, jotka kantavat kortensa kekoon psykiatripulan helpottamiseksi. Kajaanilainen Laitala työskentelee erikoistumisjaksollaan Kainuun keskussairaalan mie­len­ter­veys- ja päih­deo­sas­tol­la. Kuva: Antti Huusko

Kainuussa on huutava pula psykiatreista: ’’Palveluiden siirtämistä pitää miettiä’’

Tilanne on haastava etenkin lastenpsykiatrian puolella, jossa ei ole yhtäkään virkalääkäriä.

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Suomessa julkisella sektorilla on ollut pula psykiatrian erikoislääkäreistä jo vuosien ajan, eikä Kainuu tee asiassa poikkeusta. Kainuun hyvinvointialueella aikuisten-, nuorten- ja lastenpsykiatriassa on yhteensä neljätoista psykiatrin vakanssia, joista vain viisi on täytettynä.

– Valtakunnallisesti