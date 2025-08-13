Paikallisuutiset

Riekkokannan alamäki jatkuu.

Kainuussa riekkokanta taantunut - teeren ja pyyn kannat ovat kasvaneet

Valtakunnallisesti tarkasteltuna metso- ja teerikantojen maltillinen lasku on jatkunut, ja pyykanta on pysynyt viime vuoden tasolla. Tiheydet ovat nyt lähellä pitkäaikaista keskiarvoa. Riekkokannan selvä alamäki on jatkunut: sekä kokonaiskannan että aikuismäärän havaitut tiheydet ovat alhaiset.

Juhani Eskola Kainuun Sanomat

− Alueellisessa tarkastelussa esille nousee, että Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla monien metsäkanalintujen määrien selvä väheneminen jatkuu, kertoo erikoistutkija Andreas Lindén Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Pohjois-Pohjanmaalla teeret, metsot ja riekot ovat vähentyneet, pyy on viime vuoden lukemiss