Paikallisuutiset
Kajaani hankki Raudansuon aikoinaan turvetuotantoon, mutta turvesuota ei syntynyt – nyt alue ennallistetaan
Rauhoitetun Raudansuon ennallistaminen on Kajaanin kaupungille päänavaus. Lähitulevaisuudessa soiden ennallistamishankkeita on luvassa lisää, sillä kaupunki on yksi suurimmista ja vanhimmista kuntametsänomistajista Suomessa noin 7000 hehtaarin pinta-alalla.
Tänä keväänä, kun talven lumet ovat sulaneet, Kajaanissa sijaitseva Raudansuo on muuttunut. Suoalue on vetisempi kuin vuosikymmeniin. Suosta merkittävä osa on palautunut upottavaksi ja märäksi rimpinevaksi.
Ihmiselle Raudansuosta on tullut miltei mahdoton kulkea, mutta linnuille, kuten valkoviklolle