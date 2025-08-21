Paikallisuutiset

Matosuon keskellä virtaa pieni puro. Alue on lajistoltaan monimuotoinen. Kuva: AARI Yhteismetsä

Kajaaniin uusi, yksityinen luonnonsuojelualue – alueen soiden ennallistamista aletaan suunnittelemaan

Elisa Korhonen Kainuun Sanomat

Eteläisessä Kajaanissa sijaitsevalle Matosuon alueelle on perustettu uusi, yksityinen luonnonsuojelualue. Kainuun ely-keskuksen ja AARI Yhteismetsän yhteistyönä syntynyt luonnonsuojelualue täydentää valtakunnallisesti arvokasta suojeluverkostoa ja parantaa alueen monimuotoisuutta.

Kainuun ely-keskuksen tiedotteen mukaan alue sisältyy Matosuo–Matolampi–Kuusisuo -soidensuojelun täydennysehdotusalueisiin.

Suojelualueelta löytyy monimuotoinen lajistokokonaisuus avoimilta soilta metsiin. Alue ulottuu lounaassa Matolampeen, joka on muuttolintujen levähdys- ja ruokailupaikka.

Uusi luonnonsuojelualue sisältyy valtakunnallisesti arvokkaisiin soidensuojelun täydennysehdotusalueisiin. Matosuolta löytyy useita suolajeja, kuten rahkarämettä, metsäkortekorpea sekä ruohokorpea.

Kainuun ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Suvi Schroderus kertoo tiedotteessa, että Matosuon luonnonsuojelualue täydentää aiemmin suojeltua kokonaisuutta ja vahvistaa alueen merkitystä osana valtakunnallista suojelualueverkostoa.

Luonnonsuojelualue sisältyy Matosuo–Matolampi–Kuusisuo –soidensuojelun täydennysehdotusalueisiin. Kuva: Kainuun ely-keskus

– Ennallistamistöiden avulla Matosuon vesitaloutta saadaan palautettua ja kohteen monimuotoisuutta parannettua. Ennallistamisella on suuri merkitys suon alkuperäisen vesitalouden ja monimuotoisuuden palauttamisessa, ja työn tekeminen on tärkeää luonnontilaisuuden edistämiseksi”, Schroderus toteaa.

Matosuon alue on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen.

AARI Yhteismetsän edustaja Mikael Beck sanoo tiedotteessa, että luonnon monimuotoisuuden tukeminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja metsäomaisuuden tuotto eivät ole toistensa vastakohtia.

Beckin mukaan Matosuon kaltainen hanke osoittaa, että suojelun ja tuottavan metsän tavoitteet voivat toimia yhdessä. Hänen mukaansa seuraavana aloitetaan Matosuon ennallistamistoimien suunnittelu, jotta alueen luonnontilaisuuden palautuminen nopeutuu.