Paikallisuutiset

Kajaanilainen Emma Kajaan opiskelee Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Alkoholintäyteisestä opiskelijakulttuurista huolimatta hän ei käytä ollenkaan alkoholia. Kuva: Milja Huotari

Kajaanilainen opiskelija Emma Kajaan ei halua enää koskaan juoda alkoholia – ”Satutin juomisellani itseäni ja läheisiäni”

Kajaanilainen Emma Kajaan on korkeakouluopiskelija, joka ei nykyään käytä ollenkaan alkoholia. Kun hän sai tiedon hyväksytystä koulupaikasta Kajaanin ammattikorkeakouluun, seurasi ahdistus. Emma pelkäsi, ettei tule sopeutumaan alkoholintäyteiseen opiskelijakulttuuriin.

Milja Huotari Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Menin suoraan sanottuna aivan sekaisin. Käytökseni oli vaarallista. Satutin juomisellani itseäni ja läheisiäni.

Näin sanoo 22-vuotias kajaanilainen Emma Kajaan, kun hän kuvailee menneisyyttään alkoholin kanssa. Traumaattisten alkoholikokemuksien takia Emma päätti lopettaa alkoholinkäyttönsä kokonaa