Kajaanilainen neulesuunnittelija Minna Hele on julkaissut kirjan nimeltään Karjalaisneuleita. Kirjassa on Helen tekemiä neuleohjeita, jotka sopivat sekä kokeneille että aloittelijoille. Kuva: Maija Räsänen

Kajaanilaiselta neulesuunnittelijalta ilmestyi kirja – Minna Hele urakoi lämpimät mallit valmiiksi kesähelteellä

Kajaanilaisen neulesuunnittelijan ja yrittäjän Minna Helen neulekirja on ilmestynyt. Kirjassa esiteltävän neulemalliston keskiössä ovat karjalaisperinteet. Seuraavaksi Hele hakee rahoitusta kainuulaisiin malleihin keskittyvään Varvikossa-projektiin.

Kajaanilainen yrittäjä ja neulesuunnittelija Minna Hele on tehnyt kirjan. Karjalaisneuleita-neulekirjassa on kirjoneuleohjeita, joiden mallit ovat karjalaisteemaisia. Ohjeita löytyy niin villapaitojen, myssyjen kuin lapastenkin tekoon. Mallistossa on lapsille sekä aikuisille sopivia neuleita.

Neuleil