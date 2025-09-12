Paikallisuutiset
Kajaanilaisen Anna Laakkosen väitöskirja paljastaa suomalaisten roolin Neuvostoliiton propagandakoneistossa
Kajaanissa asuvan Anna Laakkosen tuore väitöskirja pureutuu neuvostosuomalaiseen propagandaan, josta löytyy yllättäviä samankaltaisuuksia tähän päivään.
Anna Laakkosen perjantaina tarkastettava väitöskirja perehtyy ensimmäistä kertaa suomalaisten toimintaan neuvostolehdistössä.
Punainen Karjala ja suomalaisen neuvostoihmisen synty -väitöskirja avaa, millaista suomalaisuutta Petroskoissa vuosina 1920–1937 ilmestyneessä Punainen Karjala -sanomalehdessä