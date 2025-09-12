Paikallisuutiset

Neuvosto-Karjalassa ilmestyneessä Punainen Karjala -lehdessä neuvostoliittolainen propaganda on selvästi nähtävissä. Kuva: Anna Laakkonen

Kajaanilaisen Anna Laakkosen väitöskirja paljastaa suomalaisten roolin Neuvostoliiton propagandakoneistossa

Kajaanissa asuvan Anna Laakkosen tuore väitöskirja pureutuu neuvostosuomalaiseen propagandaan, josta löytyy yllättäviä samankaltaisuuksia tähän päivään.

Kainuun Sanomat

Anna Laakkosen perjantaina tarkastettava väitöskirja perehtyy ensimmäistä kertaa suomalaisten toimintaan neuvostolehdistössä.

Punainen Karjala ja suomalaisen neuvostoihmisen synty -väitöskirja avaa, millaista suomalaisuutta Petroskoissa vuosina 1920–1937 ilmestyneessä Punainen Karjala -sanomalehdessä

