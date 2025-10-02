Paikallisuutiset
Kajaanilaiset tuskittelevat yle-polin takaisinsoiton hitautta: ”Se on yhtä odottelua” – puheluruuhkaan luvataan nyt helpotusta
Pahasti ruuhkautunut perusterveydenhuollon takaisinsoittopalvelu on hermostuttanut kajaanilaisia jo pitkään. Ihmiset ovat voineet joutua odottamaan soittoa yle-polilta useita päiviä tai soitto on jäänyt kokonaan tulematta. Nyt asiaan on luvassa korjausta.
Kainuun Sanomat kysyi lukijoilta kokemuksia terveydenhoidon takaisinsoittopalvelusta. Kokemukset palvelusta ja asiakkaiden kohtelusta vaihtelevat laidasta laitaan, paljastuu sähköpostiviesteistä ja liki sadasta KS:n Facebook-sivulle tulleesta vastauksesta.
Osa kiittelee hyvää ja nopeaa palvelua, tois