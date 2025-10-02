Paikallisuutiset

Yle-polin takaisinsoittopalvelun ruuhkiin on piakkoin odotettavissa helpotusta. Viime viikon tilaston mukaan puheluja tuli Kajaanin yle-polille 103–180 päivittäin. Kuva: Marjukka Väisänen

Kajaanilaiset tuskittelevat yle-polin takaisinsoiton hitautta: ”Se on yhtä odottelua” – puheluruuhkaan luvataan nyt helpotusta

Pahasti ruuhkautunut perusterveydenhuollon takaisinsoittopalvelu on hermostuttanut kajaanilaisia jo pitkään. Ihmiset ovat voineet joutua odottamaan soittoa yle-polilta useita päiviä tai soitto on jäänyt kokonaan tulematta. Nyt asiaan on luvassa korjausta.

Kainuun Sanomat

Kainuun Sanomat kysyi lukijoilta kokemuksia terveydenhoidon takaisinsoittopalvelusta. Kokemukset palvelusta ja asiakkaiden kohtelusta vaihtelevat laidasta laitaan, paljastuu sähköpostiviesteistä ja liki sadasta KS:n Facebook-sivulle tulleesta vastauksesta.

