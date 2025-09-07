Urheilu
Kajaanilaisjoukkueet voittoihin viikonlopun Kolmosen otteluissa – ”Pystyimme dominoimaan ottelua alusta loppuun asti”
Kajaanin Palloilijat jatkaa rullaamistaan kohti nousukarsintaa. Pääsy on omissa käsissä.
Jalkapallon miesten Kolmosen pohjoislohkossa pelaava Kajaanin Haka palasi takaisin tuttuun voittokantaan sunnuntai-iltana.
Kajaanissa pelatussa ottelussa Haka voitti oululaisen Villan Pojat maalein 4–0 (1–0).
Hakan maaleista ottelussa vastasivat Aapeli Repo, Henri Karjalainen, Fahad Bardiro sekä Petja