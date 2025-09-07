Urheilu

Kajaanin Palloilijoiden päävalmentaja Inigo Garcia Lopez oli tyytyväinen joukkueen uusiin vahvistuksiin. Kuva: Pekka Pajala

Kajaanilaisjoukkueet voittoihin viikonlopun Kolmosen otteluissa – ”Pystyimme dominoimaan ottelua alusta loppuun asti”

Kajaanin Palloilijat jatkaa rullaamistaan kohti nousukarsintaa. Pääsy on omissa käsissä.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jalkapallon miesten Kolmosen pohjoislohkossa pelaava Kajaanin Haka palasi takaisin tuttuun voittokantaan sunnuntai-iltana.

Kajaanissa pelatussa ottelussa Haka voitti oululaisen Villan Pojat maalein 4–0 (1–0).

Hakan maaleista ottelussa vastasivat Aapeli Repo, Henri Karjalainen, Fahad Bardiro sekä Petja

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä