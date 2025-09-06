Ihmiset
Kajaanilaislähtöinen Jouko Karvonen on asunut Japanissa jo 17 vuotta – Suomesta hän kaipaa hiljaisuutta ja väljyyttä
Ulkoministeriön Suomi ulkomailla -sivuston mukaan Japanissa asuu vakituisesti noin 800 Suomen kansalaista, joista suunnilleen puolet asuu Tokion alueella. Yksi heistä on Jouko Karvonen, joka toimii yrittäjänä Tokiossa.
Kajaanin Rantapuisto on hiljainen keskipäivän paahteessa. Varjopaikkojen etsiminen ei tuota tulosta, ja jäämme hetkeksi leikkipuistoon. Paahtava aurinko ei kuitenkaan vaivaa Jouko Karvosta ja hänen Sumito-poikaansa.
– Ei tämä ole mitään verrattuna Japanin helteisiin, maassa jo 17 vuotta asunut Karvon