Ihmiset

Kajaanilaislähtöinen Jouko Karvonen on asunut Japanissa jo yli 17 vuotta. Suomi-lomansa aikana hän oli käymässä pikaisella visiitillä Kajaanissa poikansa Sumiton kanssa. Kuva: Marjut Lauronen

Kajaanilaislähtöinen Jouko Karvonen on asunut Japanissa jo 17 vuotta – Suomesta hän kaipaa hiljaisuutta ja väljyyttä

Ulkoministeriön Suomi ulkomailla -sivuston mukaan Japanissa asuu vakituisesti noin 800 Suomen kansalaista, joista suunnilleen puolet asuu Tokion alueella. Yksi heistä on Jouko Karvonen, joka toimii yrittäjänä Tokiossa.

Marjut Lauronen Kainuun Sanomat

Kajaanin Rantapuisto on hiljainen keskipäivän paahteessa. Varjopaikkojen etsiminen ei tuota tulosta, ja jäämme hetkeksi leikkipuistoon. Paahtava aurinko ei kuitenkaan vaivaa Jouko Karvosta ja hänen Sumito-poikaansa.

– Ei tämä ole mitään verrattuna Japanin helteisiin, maassa jo 17 vuotta asunut Karvon