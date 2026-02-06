Kulttuuri

Arvo Keränen (vas.) oli Toni Viljanmaan haastateltavana Kajaanissa. Haastattelupaikkana toimi Kajaanin raatihuone. Kuva: Hannu Pyyhtiä

Kajaanilaismiehen sukulaiset kokivat julman lopun Josif Stalinin vallan alla – Suuri vaino -dokumenttisarja kertoo Neuvostoliiton terrorin ajasta

Kajaanilainen Arvo Keränen halusi selvittää, mitä hänen isälleen tapahtui Neuvostoliiton terrorin aikana. Hän kertoo kokemuksistaan Suuri vaino -dokumenttisarjassa.

Toni Viljanmaan käsikirjoittama ja tuottama neliosainen Suuri vaino -dokumenttisarja vie diktaattori Josif Stalinin Neuvostoliittoon, joka suoritti raa’an etnisen puhdistuksen rajaseuduillaan 1930-luvulla. Vuosina 1937–1938 teloitettiin lähes 700 000 ihmistä.

