Kajaanilaismiehen sukulaiset kokivat julman lopun Josif Stalinin vallan alla – Suuri vaino -dokumenttisarja kertoo Neuvostoliiton terrorin ajasta
Kajaanilainen Arvo Keränen halusi selvittää, mitä hänen isälleen tapahtui Neuvostoliiton terrorin aikana. Hän kertoo kokemuksistaan Suuri vaino -dokumenttisarjassa.
Toni Viljanmaan käsikirjoittama ja tuottama neliosainen Suuri vaino -dokumenttisarja vie diktaattori Josif Stalinin Neuvostoliittoon, joka suoritti raa’an etnisen puhdistuksen rajaseuduillaan 1930-luvulla. Vuosina 1937–1938 teloitettiin lähes 700 000 ihmistä.
