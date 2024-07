Kulttuuri

Kajaanilaistanssijoita valittu Sloveniaan – Tunnustusta kerännyt esitys nähdään Runoviikon avajaisissa

Kajaanilaistanssijat Irene Summanen (vas.), Seela Summanen ja Ella Kela matkaavat heinäkuussa Sloveniaan, jossa he esiintyvät kansainvälisessä daCi-tanssikonferenssissa. Kuva: Miro Hietala

Tanssikoulu Kajaani Dancen nuoret tanssijat matkaavat heinäkuussa Sloveniaan daCi-tanssikonferenssiin esityksellä, joka on tanssijoiden itsensä näköinen

Miro Hietala Kainuun Sanomat

7. heinäkuuta Sloveniassa järjestetään kansainvälisen tanssikasvatusjärjestö Dance and the Child internationalin (daCi) viikon mittainen konferenssi. Tänä vuonna tapahtumassa on myös kainuulaisedustusta, sillä Sloveniassa nähdään tanssikoulu Kajaani Dancen kasvatteja.

Kajaanilaiset Ella Kela, Irene S